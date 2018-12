Ijspiste feestelijk geopend met vuurshow Kristof Pieters

17 december 2018

18u12 2

De openluchtijspiste op de Grote Markt in Beveren is feestelijk geopend. Feestschepen Raf Van Roeyen mocht samen met de Aardbeiprinses en de kerstman het lintje knippen, waarna er een spectaculaire vuuract plaats vond op het ijs. De komende drie weken worden er zo’n 15.000 bezoekers verwacht. In de eerste week is de piste traditioneel overdag voorbehouden aan de schoolkinderen. Er komen maar liefst 4.200 kinderen langs van 28 scholen om het ijs eens uit te proberen. Het grootst aantal bezoekers wordt volgend weekend verwacht want op 21, 22 en 23 december opent ook nog een half overdekte kerstmarkt de deuren. De schaatsen aanbinden kan al vanaf 5 euro.