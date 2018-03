IJskoude tocht in noodrusthuis RAMEN HOUDEN VRIESTEMPERATUREN NIET BUITEN KRISTOF PIETERS

01 maart 2018

02u49 0 Beveren Het OCMW zoekt een oplossing voor de ijskoude tocht in de kamers van het 'noodrusthuis' op de campus van De Notelaar. Vooral de kamers langs de oostzijde hebben te kampen met een ijzige tocht. Familieleden nemen zelf maatregelen en proberen de kieren te dichten met isolatietape en zelfs handdoeken.

De bewoners van de rusthuizen De Linde in Haasdonk en Sint-Elisabeth in Vrasene verhuisden in november vorig jaar naar het oude woonzorgcentrum De Notelaar in Beveren. Beide rusthuizen zijn onder de sloophamer verdwenen en worden vervangen voor een nieuwbouw. De 72 senioren zullen twee jaar lang worden opgevangen in de Notelaar.





Kwaliteitsniveau

"We hebben daar begrip voor, maar die tijdelijke kamers mogen wel een bepaald kwaliteitsniveau hebben", vindt Bruno De Ridder. Zijn 97-jarige moeder Gabriëlla De Rycke verhuisde van De Linde naar De Notelaar. "De kamer is kleiner, maar daar kunnen we mee leven. De tochtproblemen zijn wél een doorn in het oog. Het gaat om een oud rusthuis dat binnen enkele jaren gesloopt zal worden. We beseffen dat ze hier geen grote investeringen meer willen doen, maar dit probleem zal men moeten aanpakken."





De problemen stellen zich vooral in de kamers aan de oostkant. "Er is een stevige oostenwind die extreem koude lucht aanvoert", legt De Ridder uit. "De bewoners zitten normaal in een zetel vlak naast het raam, maar dat is onmogelijk. De tocht is soms zo hard dat men het tot in bed voelt. Familieleden nemen zelf maatregelen. Ik heb alle kieren proberen dichten met handdoeken en heb isolatietape gekocht. Bij een andere bewoner heeft de familie karton tegen de ramen gezet. De bejaarden zelf zullen niet zo snel klagen. Ik hoop dan ook dat het OCMW dit ernstig neemt en snel iets onderneemt."





Technische dienst

Gemeenteraadslid Jozef Schelfhout (VB) bracht de problemen dinsdagavond ter sprake op de gemeenteraad. OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V) stuurde gisteren al de technische dienst ter plaatse om te bekijken wat er mogelijk is.





"Momenteel zijn het extreme weersomstandigheden, maar het spreekt voor zich dat die tochtproblemen aangepakt moeten worden", reageert hij. "De mensen zullen nog een winter moeten doorbrengen in dit gebouw. Structureel is De Notelaar in orde, maar het klopt dat de ramen hun beste tijd hebben gehad. Dat is natuurlijk ook de reden waarom er een nieuw woonzorgcentrum is gebouwd. Het oude rusthuis heeft intussen dienst gedaan als noodverblijf tijdens de werken aan rusthuis Briels in Melsele en het home De Bron en nu aan de bewoners uit Haasdonk en Vrasene. Zij zullen de laatste zijn, want dan gaat dit gebouw onder de sloophamer. De werken in Vrasene en Haasdonk hebben een lichte vertraging opgelopen van twee maanden en liggen nu stil door de vrieskou, maar we hopen dat de timing voor het einde van de werken behouden kan blijven en dat is na de zomervakantie van 2019."