Ibogem start in mei met verdeling van asbestafvalzakken Kristof Pieters

27 maart 2019

15u21 0 Beveren De afvalintercommunale Ibogem gaat in mei van start met de verdeling van speciale zakken om asbestafval op een veilige manier te kunnen aanbieden voor ophaling. Van de drie containerparken kunnen inwoners enkel in Verrebroek terecht voor het deponeren van asbestafval.

Op de gemeenteraadszitting van dinsdagavond interpelleerde Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) naar een stand van zaken in het dossier van asbestafval. Eind 2017 besliste Ibogem immers om veiligheidsredenen dat asbest enkel nog op het containerpark in Verrebroek kan worden aangeboden. Volgens Stevenheydens zorgt dit voor heel wat problemen. “Voor inwoners van Kruibeke, Zwijndrecht maar ook Melsele en Haasdonk is dit toch al een hele verplaatsing. Bovendien is de huidige asbestcontainer geen ideale oplossing. Als de container nauwelijks gevuld is, is het zelfs met 2 of 3 personen moeilijk om de platen er voorzichtig in te leggen zonder ze te breken.” Volgens Stevenheydens wordt de ongerustheid gedeeld door het personeel van Ibogem. “De container moet enkel ’s nachts worden afgedekt, maar golfplaten breken makkelijk in stukken en er liggen altijd wel brokstukken rondom. Bij de minste wind waaien de vezels op. Het personeel komt zelf ook liever niet te veel in de buurt van die container.” Stevenheydens pleit daarom voor de invoering van speciale asbestzakken zoals in de buurgemeenten die onder het werkingsgebied vallen van de afvalintercommunale MiWa.

Volgens Roger Heirwegh, voorzitter van Ibogem, is dat intussen al beslist door het directiecomité. “We hebben het proefproject van Ovam en MiWa afgewacht en de resultaten blijken uitstekend. Daarom dat we beslist hebben dit voorbeeld te volgen. De bestelling van de zakken is al gedaan en ze worden half april verwacht. Begin mie gaan we dan huisophalingen doen van grote hoeveelheden asbestafval.”

Heirwegh nuanceert wel de risico’s die er nu zijn. “We passen de regels van Ovam strikt toe. Er is geen enkel gevaar als het asbestafval voorzichtig in de container wordt gelegd. Bovendien kan men nu ook al in elke doe-het-zelfzaak terecht voor zakken om kleine hoeveelheden asbest in te verpakken.”

Extra asbestcontainers zijn er voorlopig niet op komst. “In Melsele hebben we gewoonweg niet de ruimte en in Rupelmonde moeten we afwachten tot er een nieuw containerpark komt”, zegt Heirwegh nog.

De praktische info rond ophalingen aan huis zal volgende maand worden gecommuniceerd aan de bevolking.