Ibogem lauwert winnaars wedstrijd papier-karton 16 maart 2018

De winnaars van de wedstrijd 'Wat mag niet bij papier-karton?' mochten hun prijs in ontvangst nemen bij afvalintercommunale Ibogem. De hoofdprijs, een tablet Apple iPad, ging naar Michaela Pottiez uit Burcht. De tweede en derde prijs waren voor Lea Staessens uit Melsele en Evy Sels uit Zwijndrecht. De wedstrijd maakte deel uit van een sensibiliseringsactie rond het correct sorteren van papier-karton. De wedstrijd werd in De Afvalkrant van december 2017 aangekondigd en georganiseerd in samenwerking met Fost Plus.





