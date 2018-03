Huur speelgebouw Floralaan iets duurder 01 maart 2018

Het gebruik van het speelgebouw in de Floralaan wordt iets duurder. De gemeenteraad heeft een nieuw retributiereglement goedgekeurd. Vroeger werd het pand verhuurd door de vzw jeugdcentrum maar die vzw is intussen opgedoekt. De tarieven zijn nu éénvormig gemaakt met die van de culturele deelinfrastructuren. En daardoor komt de prijs iets hoger te liggen. Gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a) betreurt dit. "We zitten hiermee immers in de portemonnee van de eigen verenigingen." Volgens schepen Filip Kegels (N-VA) is er geen discussie bij de jeugdverenigingen. "Het gaat hier niet om een grote verhoging van de prijs en bovendien voeren we elk jaar infrastructuurwerken uit." (PKM)