Hulpdiensten evacueren onderkoeld persoon van binnenschip in Kieldrechtsluis Kristof Pieters

22 februari 2019

16u49 0

Vrijdagnamiddag werden de hulpdiensten opgeroepen om in de Kieldrechtsluis in Doel een onderkoeld persoon van het binnenschip ‘Were Di’ aan de wal te brengen. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het is niet geweten of het om een bemanningslid van het schip gaat of om het om een verstekeling zou gaan. Het binnenschip vervoert containers en was even voordien vertrokken aan de AET-terminal aan het Verrebroekdok in de Waaslandhaven.