Houten bal met handtekeningen Rode Duivels onder de hamer: Koninklijk Atheneum rekent op Hazard en co om trip naar WK schoolvoetbal te financieren Kristof Pieters

25 maart 2019

15u43 10 Beveren Een exclusieve houten voetbal, gesigneerd door alle Rode Duivels van de selectie tegen Rusland, gaat vanaf dinsdag onder de veilinghamer. De opbrengst gaat integraal naar het voetbalteam van het Koninklijk Atheneum uit Beveren. De jongens nemen begin april deel aan het WK schoolvoetbal in Servië. Met de gesigneerde voetbal hoopt men de onkosten te kunnen dekken.

Het voetbalteam van KA Beveren kroonde zich tot Belgisch kampioen en kwalificeerde zich hiermee automatisch ook voor het wereldkampioenschap schoolvoetbal. Het WK vindt plaats van 6 tot 14 april in Belgrado. In totaal zullen er 18 spelers afreizen naar Servië. Ze moeten hiervoor wel zo’n 800 euro per persoon ophoesten. Bij Steven De Schepper is de rekening zelfs maal twee, want zijn tweelingzonen Emiel en Stef spelen beide in het team van KA Beveren. “Ik heb daar zelf geen probleem mee, maar niet iedereen kan zo’n bedrag meteen op tafel leggen”, zegt Steven. “Daarom dat we met enkele ouders de koppen bij elkaar hebben gestoken. We hebben intussen al een spaghettiavond en snoepverkoop achter de rug om de factuur wat te helpen milderen. Ik raakte echter geïnspireerd door de Victor Hortaschool uit Evere. Die had een houten voetbal laten signeren door een aantal wereldbekende voetballers zoals Messi. Ik besloot een gelijkaardige bal te laten maken en die dan te laten signeren door de Rode Duivels.”

Houten tafel Vive Le Vélo

Het werd uiteindelijk een hele zoektocht. “Ik heb lang moeten speuren naar iemand die een houten voetbal überhaupt kan maken”, lacht Steven. “Een school uit Torhout heeft ons gelukkig uit de nood kunnen helpen. De school maakte eerder ook al de houten tafel voor het VRT-programma Vive Le Vélo. De handtekeningen verzamelen was uiteindelijk nog het eenvoudigst. Onze trainer David Penneman traint ook de nationale ploeg U17/U18. Hij is met de bal naar bondscoach Martinez getrokken. Alle geselecteerde Rode Duivels die opgeroepen waren voor de match tegen Rusland van vorige week, hebben de bal gesigneerd. De bondscoach heeft ook een authenticiteitscertificaat ondertekend. Op de bal staan niet de namen van geblesseerden zoals Kevin Debruyne maar wel die van Lukaku en uiteraard ook de broertjes Hazard. In totaal staan er 24 handtekeningen op de bal.”

De houten voetbal zal nu gratis geveild worden door het bekende veilinghuis Vavato uit Sint-Niklaas. “We hopen uiteraard dat een mecenas flink wat geld wil neertellen voor de bal én het goede doel. Als we de kostprijs voor de leerlingen kunnen reduceren tot 200 à 300 euro per persoon, is onze missie meer dan geslaagd. En uiteraard hopen we ook op een goed resultaat op het WK. Een aantal ouders gaat mee afreizen naar Belgrado om te supporteren. Het is koffiedik kijken welke talenten de andere landen zullen afvaardigen, maar misschien kunnen onze jongens de stunt van de Rode Duivels tegen Brazilië op het voorbije WK nog eens overdoen.”

Bieden kan via https://vavato.com/nl/?gclid=EAIaIQobChMIh8aNqdOd4QIViIxRCh0HhgJLEAAYASAAEgI5bvD_BwE&fbclid=IwAR18yY1IBndj9ifX_L_kSSv8uXjn-1tvzj7yfBnb1YBrH7KnYPJt4k72xic#!/auctions/5c98edd51bd72