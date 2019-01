Hotel Beveren laat oog vallen op Hof ter Saksen “Mooie locatie voor feesten en restaurant” Kristof Pieters

09 januari 2019

23u08 0 Beveren De familie Van der Valk van het bekende Hotel Beveren heeft verkennende gesprekken gevoerd met de gemeente over een concessie van het kasteel Hof ter Saksen. Dat werd dertien jaar geleden volledig gerestaureerd en wacht nog altijd op een nieuwe bestemming. Intussen is een bouwaanvraag ingediend voor een nieuwe brug dat het kasteel rechtstreeks ontsluit naar de parking.

De buitenrestauratie van het kasteel Hof ter Saksen, goed voor 1,4 miljoen euro, werd al in 2006 beëindigd maar tot nog toe vond de gemeente geen geschikte partner om een nieuwe bestemming te geven aan het geklasseerde monument. Aanvankelijk was het de bedoeling dat een concessionaris de inrichting voor zijn rekening zou nemen maar bij een eerste oproep haakten alle kandidaten stuk voor stuk af op de prijs. Bij een tweede oproep was de gemeente bereid om een renteloze lening te geven van één miljoen euro maar dat bleek nog steeds niet voldoende. Daarom is nu beslist om het kasteel dan maar zelf volledig af te werken. Aan het project hangt een prijskaartje van 2,5 tot 3 miljoen euro. Er komt een restaurant op het gelijkvloers en een hotel of B&B met vijf kamers op de bovenverdieping.

“Er is al een tijdje een definitief ontwerp klaar maar er waren nog wat discussiepunten met Monumenten en Landschappen”, zegt bevoegd schepen Boudewijn Vlegels (N-VA). De werken omvatten de afwerking van muren, vloeren en plafonds, nutsvoorzieningen, liften en ook een nieuwe brug over de kasteelvijver zodat het kasteel ook bereikt kan worden door klanten als het park is gesloten. “De bouwaanvraag is intussen ingediend”, vervolgt Vlegels. “Het lastenboek is klaar en we willen nog zeker dit jaar aanbesteden. De werken zullen vermoedelijk twee jaar in beslag nemen. In een eerste fase gaat het om werken die sowieso moeten gebeuren. In een tweede fase willen we de concessiehouder kennen zodat we al met die zijn wensen rekening kunnen houden.” De derde fase omvat de specifieke inrichting en het plaatsen van los meubilair en dat is in principe op kosten van de toekomstige uitbater.

Intussen zijn er wel al geïnteresseerde investeerders opgedoken. Eén ervan is de familie Van der Valk van het bekende Hotel Beveren. Tim Van der Valk bevestigt dat er veel belangstelling is voor het project. “We hebben al samengezeten maar we wachten nog op meer concrete informatie en uiteraard moet ook het financiële aspect nog besproken worden. Er is alleszins een grote interesse van onze kant. Ons hotel met de bestaande feestzalen ligt op een boogscheut van Hof ter Saksen. Het project zou dus een mooie synergie kunnen opleveren. We kunnen immers makkelijk personeel inwisselen naargelang de nood. De hotelkamers zijn minder interessant omdat het om een beperkt aantal gaat en we op onze huidige site al gaan uitbreiden maar voor het luxesegment kan het wel een opportuniteit zijn. De site is vooral een mooi decor voor een gastronomisch restaurant waar bijvoorbeeld bedrijfsfeesten kunnen plaatsvinden. We denken niet meteen aan wandelaars in het parkdomein want voor een koffie met een stuk gebak of pannenkoek zal de investering te hoog zijn. We hopen in ieder geval snel feedback te krijgen van de gemeente.”

Schepen Vlegels is blij met de interesse van Hotel Beveren. “We gaan de concessie natuurlijk moeten openstellen voor iedereen maar een solide plaatselijke partner met knowhow en financiële middelen heeft uiteraard meer kans om een succesvol dossier op te stellen.”