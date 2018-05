Horecabazen willen betere dienstverlening GEMEENTE LANCEERT DIGITAAL LOKET VOOR VERGUNNINGEN EN ATTESTEN KRISTOF PIETERS

25 mei 2018

02u41 0 Beveren Horeca-uitbaters willen een betere dienstverlening. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging door de Arteveldehogeschool in het kader van het nieuwe horecabeleidsplan. Een eerste initiatief is een digitaal horecaloket, waar uitbaters in een handomdraai vergunningen of attesten kunnen aanvragen.

Beveren telt 140 horecazaken en die hebben het soms moeilijk sinds de invoering van het rookverbod en de witte kassa. De gemeente is nu bezig met de opmaak een Horecabeleidsplan om cafés en restaurants te ondersteunen waar mogelijk. "De opmaak van dit plan gebeurt in nauw overleg met Horeca Beveren", zegt schepen van Lokale Economie Filip Kegels (N-VA). "Studenten van de Arteveldehogeschool hebben alle horecazaken bezocht en niet alleen de uitbaters bevraagd over hun behoeften en noden, maar ook de klanten. Op basis van deze resultaten willen we nu een aantal concrete actiepunten uitstippelen."





Digitaal horecaloket

Uit de bevraging blijkt dat de horeca-uitbaters vooral een betere dienstverlening vragen. "Het merendeel komt vroeg of laat in contact met de gemeentelijke administratie voor bijvoorbeeld het aanvragen van drankvergunningen, terrasvergunningen, afwijkingen op het sluitingsuur of geluidsnorm, attesten in het kader van de kansspelcommissie, organisatie van een eigen evenement en ga zo maar verder. Het is echter niet altijd eenvoudig om te weten bij welke dienst ze moeten aankloppen. Terecht want soms zit het ook effectief verspreid over verschillende diensten."





Beveren gaat daarom een digitaal horecaloket lanceren waar horecabazen op en snelle, maar vooral makkelijke manier allerlei vergunningen en attesten kunnen aanvragen. Het platform werd ontwikkeld door V-ICT-OR en gisteren voorgesteld tijdens een demodag in CC Ter Vesten aan alle Vlaamse steden en gemeenten. "We hebben in onder meer Sint-Niklaas al een pilootproject gedraaid en de reacties zijn bijzonder positief. Vooral voor startende ondernemers is het een hele verademing en de papieren rompslomp is bijna tot nul herleid", zegt voorzitter Eddy Van der Stock.





Nuttige tips oplijsten

Beveren gaat het systeem zo snel mogelijk implementeren, maar het is slechts één actiepunt in het Horecabeleidsplan. "Dat zal ook aanbevelingen bevatten voor de horecasector zelf", zegt Wim Van Gerwen, van de dienst Lokale Economie. "Klanten zijn ook bevraagd en zij ervaren vooral een gebrek aan innovatieve en trendy concepten. Vooral de jeugd is op zoek naar hippe plekjes. We spelen daar nu al op in met de organisatie van een zomerbar in Cortewalle. We zien dat vooral in Melsele de horeca het goed doet en gaan eens onderzoeken waar de verschillen liggen. We zien wel al meteen dat al die bloeiende horecazaken bijvoorbeeld ook erg online actief zijn. Er komt geen draaiboek voor een succesrijke zaak, maar we kunnen wel een aantal nuttige tips oplijsten."