Hondenweide mogelijk kleiner 19 juli 2018

De geplande hondenlosloopweide in De Lisdodde in Kallo zal mogelijk een maatje kleiner worden dan eerder aangekondigd. Bij de opening van een loopzone van 700 vierkante meter in het parkdomein Hof ter Saksen werd aangekondigd dat er een tweede hondenweide komt in Kallo die liefst tien keer zo groot zal zijn. "Een terrein van 7.000 vierkante meter lijkt mij iets te veel van het goede", zegt gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen-sp.a). "Het Agentschap voor Natuur & Bos wil vermijden dat honden elders in het natuurgebied los zouden lopen. Nu zijn er hierrond veel problemen. Over de precieze locatie en afmetingen is nog niets beslist", benadrukt schepen Filip Kegels (N-VA). (PKM)