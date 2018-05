Honden kunnen zich uitleven op afgesloten loopzone 26 mei 2018

02u23 0 Beveren De eerste hondenlosloopweide is gisteren officieel in gebruik genomen. Hoewel initieel gepland aan kasteel Cortewalle, werd uiteindelijk gekozen voor dat andere Beverse kasteeldomein; Hof ter Saksen.

"Het perceel is 700 vierkante meter groot en we hebben er ook een aantal avontuurlijke elementen in aangebracht zoals kleine boomstammetjes waar de honden kunnen rond rennen en ravotten", zegt schepen van dierenwelzijn Dominique Tielens (N-VA). De hondenlosloopzone ligt naast de parking van het domein aan de kant van de Zandstraat en is veilig afgebakend met een hekwerk. Aan de ingang staat een infopaneel met daarop de spelregels. Zo moeten baasjes ervoor zorgen dat alles proper blijft. Daarvoor zal ook Martine Schevernels zorgen. Zij is de bezielster van het project en als meter stelde ze mee de leefregels op voor de zone. Er is ook goed nieuws voor hondenbaasjes die in de omgeving van Kallo wonen. "We hebben namelijk een akkoord kunnen afsluiten met het Agentschap voor Natuur en Bos voor een tweede hondenlosloopzone en die zal maar liefst tien keer zo groot zijn, namelijk 7.000 vierkante meter", mag Tielens al verklappen. "Het perceel ligt aan het natuurgebied De Lisdodde en zal nog dit jaar worden geopend." (PKM)