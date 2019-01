Honden kunnen ravotten op losloopzone van halve hectare Hondenbaasjes hebben weg al gevonden Kristof Pieters

10u10 0 Beveren Hondenbaasjes die hun trouwe viervoeter eens in alle veiligheid willen laten rondrennen, kunnen voortaan terecht op een nieuwe losloopzone naast de Melkader in Kallo. Met een oppervlakte van 5.300 m2 is het meteen één van de grootste hondenweides van Vlaanderen. Hondenliefhebbers reageren enthousiast en hebben de weg al gevonden.

Hoewel er nog een aantal afwerkingen moeten gebeuren, wordt er al gretig gebruik gemaakt van de nieuwe losloopzone. Het terrein kreeg de gemeente in erfpacht voor een periode van 99 jaar en is gelegen vlak naast de Melkader in Kallo. “Het gaat om een grasland met fruitbomen met een oppervlakte van 5.300 m2”, zegt Christa Maes van de groendienst. “Er is een afrastering geplaatst van 1,5 meter hoog. De zone heeft twee bezoekersingangen die elk voorzien zijn van een sas met een extra klappoort om bij het binnenkomen te vermijden dat reeds aanwezige honden zouden ontsnappen. Dat is meteen ook een correctie op de reeds bestaande hondenlosloopzone in Hof ter Saksen. Er volgt nog een verdere inrichting van de zone met speelinfrastructuur voor de honden zoals boomstammetjes. Ook de boomgaard zal verder worden aangeplant met appel- en perenbomen. Net buiten de zone komt nog een bloemenweide en zullen er een aantal zitbanken worden geplaatst. Zo kunnen hondenbaasjes met elkaar keuvelen terwijl hun viervoeters veilig ravotten.”

Schepen Filip Kegels (N-VA) spreekt van een win-win voor alle partijen. “We kregen namelijk regelmatig klachten over loslopende honden en hun uitwerpselen in het aanpalende natuurgebied De Lisdodde. Daarom was het Agentschap voor Natuur en Bos meteen bereid om mee te werken aan dit project. De hondenweide in Hof ter Saksen wordt dagelijks intensief gebruikt en daar komen ook mensen van buiten Haasdonk met hun hond naartoe. We verwachten dat dit ook hier het geval zal zijn aangezien deze losloopzone bijna acht keer zo groot is.”

De nieuwe hondenweide is bereikbaar via een trage weg die parallel loopt met de Melkader, net over de brug in de Fabriekstraat. Ze is ook via de Jan Frans Faveletstraat en Perelstraat vlot te bereiken.

Ken Van den Hende is één van de hondenbaasjes die de weg al heeft gevonden. “Ik woon vlakbij in de Kruisdijklaan en dit is voor mij echt wel een grote aanwinst”, reageert hij. “Ik ga elke dag met mijn hond wandelen maar af en toe moet hij eens goed kunnen rondrennen om zijn energie kwijt te geraken. Een hondenweide is ook ideaal om kennis te maken met andere honden. Als ze aangelijnd zijn, is dat onmogelijk maar als ze los lopen, beginnen ze meteen samen te spelen. Ik zal hier dan ook regelmatig gebruik van maken.”

Om van de hondenweide een succesverhaal te maken, moeten gebruikers zich wel aan de spelregels houden. Zo moet hondenpoep opgeruimd worden, mogen de dieren geen kuilen graven en moet men de weide verlaten als er sprake is van agressie of stress door teveel drukte. Voor de nieuwe hondenlosloopzone is de gemeente nog wel op zoek naar een meter of peter die als aanspreekpunt wil functioneren en een oogje in het zeil houdt. Kandidaten kunnen zich melden via christa.maes@beveren.be