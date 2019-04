Hogere fietsvergoeding voor gemeentepersoneel Kristof Pieters

10 april 2019

16u11 0 Beveren De gemeenteraad heeft een verhoging goedgekeurd van de fietsvergoeding voor het gemeentepersoneel. Die bedraagt voortaan 24 cent per kilometer.

Aanleiding is een beslissing van de FOD financiën om het sociaal en fiscaal vrijgesteld maximumbedrag van de fietsvergoeding te verhogen tot 24 cent per kilometer. Dat is 1 cent meer dan vorig jaar. Deze verhoging zal ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019. Op basis van de geregistreerde kilometers voor het gemeentepersoneel in de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 kan de meerkost op jaarbasis geraamd worden op 2 600 euro per jaar.