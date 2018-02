Hof ter Saksen wordt restaurant en hotel GEMEENTE MAAKT 2,6 MILJOEN EURO VRIJ VOOR RESTAURATIE VAN BINNENKANT KRISTOF PIETERS

22 februari 2018

02u53 0 Beveren Twaalf jaar na de voltooiing van de buitenrestauratie maakt de gemeente werk van de binnenkant van het kasteel Hof ter Saksen. Aan het project hangt een prijskaartje van 2,6 miljoen euro. Er komt een restaurant op het gelijkvloers en hotelkamers en seminarieruimten op de bovenverdieping. Tegelijk met de restauratie start ook de zoektocht naar een uitbater.

Begin 2000 bleef er van het fraaie kasteel Hof Ter Saksen niet veel meer over. Het gebouw was na lange leegstand grotendeels ingestort en enkel een ruïne bleef over. De opties waren de restanten behouden of een ingrijpend restauratiedossier opstarten. Met de steun van de Vlaamse overheid werd gekozen voor dit laatste spoor. Aan de restauratie hing een stevig prijskaartje van 1,4 miljoen euro. Intussen staat het kasteel opnieuw al twaalf jaar leeg, want de restauratie werd in 2006 beëindigd.





Kasteel zelf afwerken

Dat het zo lang duurt om er een nieuwe bestemming aan te geven, heeft vooral te maken met de crisis en de hoge kostprijs voor de binnenafwerking. Aanvankelijk was het de bedoeling dat een private investeerder de inrichting voor zijn rekening zou nemen, maar bij een eerste oproep haakten alle kandidaten stuk voor stuk af door de prijs. Bij een tweede oproep was de gemeente bereid om een renteloze lening te geven van één miljoen euro maar dat bleek nog steeds niet voldoende.





Daarom gaat de gemeente nu het kasteel zelf volledig afwerken. Op de begroting voor dit jaar is een budget van 2,6 miljoen euro uitgetrokken. De werken omvatten de afwerking van muren, vloeren en plafonds, nutsvoorzieningen, liften en ook een nieuwe brug over de kasteelvijver zodat het kasteel ook bereikt kan worden door klanten als het park is gesloten. Er komt ook een groene 'overloopparking' achter de huidige parking. Hiervoor is een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.





Op zoek naar uitbater

"De uiteindelijke bedoeling is het kasteel in concessie geven voor uitbating van een restaurant aangevuld met enkele hotelkamers op de bovenste verdieping en mogelijk ook enkele seminarieruimtes", zegt schepen Boudewijn Vlegels (N-VA). "Ook de tuin en terrassen voor en achter het kasteel zullen grondig aangepakt worden." Intussen gaat de gemeente opnieuw op zoek naar een uitbater. Deze zal naast een huurprijs onder meer het meubilair en aankleding van de kamers voor zijn rekening moeten nemen. "We denken dat er nu een pak meer interesse zal zijn", zegt Vlegels. "Vlak na de buitenrestauratie brak in 2009 de financiële crisis uit waardoor zo'n projecten moeilijker een krediet kregen bij banken. Nu liggen de kaarten anders. Ik denk dat het mooie kader van het park een enorme troef is."





Intussen heeft er zich ook al een kandidaat gemeld om een brasserie op te starten in de oude hoeve van Hof ter Saksen, maar schepen Vlegels houdt die boot liever nog even af. "De groendienst zit er momenteel nog gevestigd en ook hier zijn toch wel ingrijpende werken nodig. Ik sluit dit zeker niet uit voor de toekomst, maar het kasteel moet prioriteit krijgen."