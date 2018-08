Hitte wordt verstekelingen in Waaslandhaven te veel SANDER BRAL

03 augustus 2018



Bij MPET aan Kaai 1742 in Kallo-Kieldrecht (Beveren) zijn gisterenochtend enkele verstekelingen gevonden. Ze hadden zichzelf verstopt in een opentopper, een open container waarover een zeil wordt gespannen. Door de hitte hebben de gestrande personen het zeil zelf moeten opensnijden waardoor ze ontdekt werden door havenarbeiders. De federale scheepvaartpolitie werd erbij gehaald om de verstekelingen te arresteren en ze de eerste zorgen toe te dienen. Ze worden ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. Het is niet duidelijk of er ook kinderen aanwezig waren in de container.