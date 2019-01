Het sterke geslacht De Bock: Rachelle viert honderdste verjaardag met broer en drie zussen Kristof Pieters

24 januari 2019

15u47 4 Beveren Eeuwelingen zijn al lang geen zeldzaamheid meer, maar er zijn er maar weinig honderdjarigen die dit kunnen vieren met vier zussen en een broer die alleen tussen de 88 en 98 jaar oud zijn. Hun geheim? “Sober genieten van het leven!” Maar voor het eeuwfeest mocht de champagne uiteraard wel ontkurkt worden.

Rachelle De Bock werd op 25 januari 1919 geboren als eerste van acht kinderen in een landbouwersgezin in de Broekstraat in Beveren. Morgen mag ze dus honderd kaarsjes uitblazen. Met de familie werd dit al gevierd. Opmerkelijk is vooral dat er van de acht uit het gezin nog vijf in leven zijn, allen met een gezegende leeftijd. Maria is met haar 88 de ‘benjamin’ van de familie en dus de jongste. Daarna volgen broer Achiel en zus Paula. Leonza (98) is de tweede oudste na Rachelle en mag dus binnen twee jaar haar eeuwfeest vieren.

De krasse eeuwelinge verblijft nu in het woonzorgcentrum De Notelaar, maar kan terugblikken op een mooi leven in de boerderij op de Kruibekesteenweg. De treurwilg in de tuin was haar favoriete plekje. De voorbije honderd jaar zag Rachelle heel wat veranderen in haar omgeving. “Als kind moest ik hard werken. Als oudste moest ik immers mee zorg dragen voor mijn broers en zussen”, vertelt ze. “Op vakantie gaan, dat was voor ons met paard en kar of te voet naar het naburige Kallo trekken, waar mijn peter woonde.”

Met Henri Van Laere leerde ze de man van haar leven kennen. Trouwen deden ze tijdens de Tweede Wereldoorlog terwijl de vliegende bommen rond de oren vlogen. “De Duitsers stonden zelfs eens aan de deur omdat ze een vermoeden hadden dat er een verboden samenkomst was”, herinnert ze zich. “Dat was trouwens waar. Ik stond met mijn kind op de arm in het deurgat oog in oog met de vijand terwijl de andere zich schuil hielden in de kelder.”

Het koppel kreeg drie kinderen (Paul, Hector en Rita) en dankbaar bouwden ze in het Mariajaar 1954 op een stukje grond van hun erf een kapel van de Vrede, dit met hulp van buren. Dit was tegelijk ook de start van het wijkcomité. Ondertussen zijn er 9 kleinkinderen en is Rachelle de oudste in rij van een viergeslacht. Zoon Hector nam het landbouwbedrijf over. Na hun pensioen was er wel tijd en geld om op vakantie te gaan. Rachelle en Henri genoten van hun reisjes naar Zwitserland. De introductie van de computer en de mobiele telefoon heeft Rachelle aan zich voorbij laten gaan, maar bij de invoering van de euro in 2002 was ze wel meteen mee met de tijd.

Haar geheim om 100 jaar te mogen worden? “Geen dagelijkse porto maar sober genieten van het leven”, klinkt het. “Zoveel mogelijk positief in het leven staan maar wel altijd met twee voeten op de grond blijven.”