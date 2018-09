Heropstart kerncentrales Doel 1 en 2 uitgesteld 03 september 2018

Engie Electrabel heeft de heropstart van de kerncentrales Doel 1 en 2 uitgesteld. Normaal gezien zouden de onderhoudswerken afgerond zijn in oktober, maar dat is nu verlaat naar december. De reden is een uitbreiding van het inspectieprogramma nadat in april bij een lek in een reservekoelsysteem van Doel 1 ongecontroleerd licht radioactief water vrijgekomen was. Hiervoor werden de nodige maatregelen getroffen en diezelfde maatregelen wil men nu preventief ook nemen voor Doel 2. Daar is geen lek vastgesteld, maar is zich wel hetzelfde fenomeen aan het ontwikkelen. De waterleiding zal daarom preventief worden vervangen. (PKM)