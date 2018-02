Heraanleg N450 kan starten dankzij extra parking 08 februari 2018

02u42 0 Beveren De geplande heraanleg van de gevaarlijke N450 is uit het slop gehaald.

De vraag naar veilige fietspaden langs de N450 klinkt al erg lang in Melsele en Kallo. De eerste beloften dateren al van twintig jaar geleden en in 2016 voerden 450 fietsers actie om druk uit te oefenen. Het Vlaams Gewest had eindelijk een budget voorzien, maar een laatste strook grond dreigde roet in het eten te gooien. Bakkerij Van Steenlandt is gelegen op het kruispunt van de Dijkstraat met de Koolputstraat en met het fietspad voor zijn deur zouden een groot aantal parkeerplaatsen wegvallen. De bakkerij vreesde hierdoor dagelijks veel minder klanten aan te trekken.





Zonder het stuk grond, dreigde een onteigeningsprocedure en belangrijker: het Vlaams Gewest zou wellicht haar budgetten elders gebruiken. Er is nu echter toch een compromis gevonden waarin alle partijen zich kunnen vinden. "We hebben beslist om een bouwgrond op te offeren aan de overkant van de weg en gaan daar een extra parking aanleggen", zegt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). Bakker Kris Van Steenlandt is tevreden. Burgemeester Marc Van de Vijver hoopt dat de werken nu zo snel mogelijk kunnen starten. Concreet zal er een verhoogd en vrijliggend fietspad komen en dit vanaf de brug aan de E34 tot aan de fietswegel richting Gaverland. (PKM)