Hemelpoorten gaan voor de dertigste keer open 24 augustus 2018

Beveren Het koor Acantus heeft de poorten van de hemel voor het dertigste jaar op rij opengezet en dat mag gevierd worden.

Ook deze editie zullen er hemelse dranken worden geschonken. "Naast onze jenevers serveren we ook onze Petrus bruin en Petrus blond", zegt dirigent Godfried Van de Vyvere. "Maar we gaan ook mee met onze tijd. Daarom bieden we ook cava, een verfrissende Rosé Piscine en een nieuw lokaal amberkleurig sterk gehopt 'engelachtig' biertje aan." De hemelpoorten staan wagenwijd open op vrijdag en zaterdag van 16 tot 2 uur en op zondag van 10 tot 22 uur, met als apotheose het aperitiefconcert om 12 uur. Ook het zigeunerensemble 'Kalinka' is te gast met een repertoire van Russische, Hongaarse en Roemeense zigeunermuziek. En voor wie liever een Duvel achter de kiezen slaat, is er ook nog de Hel van atletiekclub Volharding... (PKM)