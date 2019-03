Hele rij elektriciteitspalen in Stuurstraat gesneuveld door stormwind Kristof Pieters

11 maart 2019

De Hulpverleningszone Waasland heeft ook vandaag nog de handen vol met het opruimen van de stormschade. Maandagochtend stonden nog meer dan 300 interventies te wachten en de oproepen blijven binnenkomen. In de Stuurstraat in Haasdonk had de brandweer van de post Beveren meer dan de handen vol want hier waren een hele reeks elektriciteitspalen afgeknakt door de stormwind. Twee zware dennen waren ontworteld en op de kabels terecht gekomen. Door het gewicht knakten maar liefst vier palen af als lucifers. Zelfs een betonnen exemplaar moest eraan geloven. Nog twee andere palen raakten eveneens zwaar beschadigd en moesten ook vervangen worden. Een deel van de Stuurstraat en de aanpalende wijk van de Dennenlaan zit hierdoor al sinds zondagmiddag zonder internet en televisiesignaal. Om de opruimingswerken veilig te kunnen laten verlopen, moest ook de elektriciteit in de straat een tijd lang uitgeschakeld worden.