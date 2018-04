Haventoplui krijgen anonieme poederbrieven VOLGENS POLITIE GAAT HET OM MISPLAATSTE GRAP KRISTOF PIETERS

04 april 2018

02u57 0 Beveren Een vijftiental bedrijfsleiders en toplui uit het Havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever hebben het voorbije weekend een verdacht pakket met wit poeder in de brievenbus gevonden. De afzender was een fictief adres in Colombia. De politie denkt dat het om een misplaatste grap gaat.

Op heel wat adressen in de regio werd zaterdagochtend een vreemd pakket in de brievenbus gevonden met als afzender een adres in Colombia. Onder meer MLSO-directeur Peter Van de Putte uit Sint-Gillis-Waas en zijn adjunct Paul Nelen uit Kruibeke kregen een poederbrief toegestuurd. Net zoals oud-voorzitter Peter Deckers, die namens Interwaas nog altijd in de raad van bestuur zetelt, kreeg een pakket thuis. Ook onder andere Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf, en Dirk Oellibrandt van de MPET-containerterminal werden geviseerd. De meeste slachtoffers belden meteen de politie en in enkele gevallen kwam de brandweer de brief ophalen, omdat niet meteen duidelijk was om welke stof het ging. "Anthrax was het wellicht niet, want dan waren er wel mensen ziek geworden", zegt korpschef Leo Mares. "We hebben getest op drugs en dat was het niet. De federale politie zal het poeder nu verder onderzoeken. Gezien het tijdstip, de dag voor 1 april, sluiten we niet uit dat het om een misplaatste grap gaat."





Colombiaanse afzender

De grap ontgaat Peter Deckers totaal. "Dit is een bijzonder flauwe manier om een punt te maken", reageert hij. "Ik heb het pakket zaterdag gevonden en was er aanvankelijk niet gerust in. In de witte enveloppe zat een grijs pakje, maar dat heb ik niet opengemaakt. Ik heb meteen de politie gebeld, aangezien er een adres uit Colombia als afzender op stond. Toen ik vernam dat ook andere bestuursleden van MLSO zo'n pakket hadden gekregen, kon ik de link leggen naar bepaalde groepen die protesteren tegen de havenuitbreiding, maar dit is bijzonder misplaatst."





Dat vindt ook directeur Peter Van de Putte wiens echtgenote het pakket als eerste in handen kreeg. "Ik heb aan de politie meteen mijn vermoedens meegedeeld. Ik kon zelf vrij goed analyseren waarover het ging. Zelf ben ik niet snel geïntimideerd en lokt dit eerder een omgekeerde reactie uit."





Doel 2020 ontkent

De daders achter het pakket lijken een link te leggen naar de drugsoorlog die momenteel in Antwerpen woedt. Drugs die binnengesmokkeld werd via de haven. Het actiecomité Doel 2020 ontkent in ieder geval alle betrokkenheid. "Ik zit nu met 70 studenten in Belfast en heb dus een alibi", reageert woordvoerder Jan Creve. "Ik vind het wel een goede mop. Misschien moeten de bestemmelingen van de pakketjes zich druk maken over de problematiek in plaats van te achterhalen wie er achter deze onschuldige grap zit. De haven veroorzaakt namelijk heel wat 'collateral damage' zoals drugsinvoer, wat de gemeenschap met een bijkomende problematiek opzadelt."