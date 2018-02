Havengemeenschap maakt vuist tegen drugsmaffia 22 februari 2018

Enkele organisaties uit havengemeenschap, CEPA en Alfaport Voka, zijn gisteren met een nieuwe sensibiliseringscampagne gestart tegen de drugsmaffia.





De haven wordt immers steeds meer misbruikt om criminele goederen binnen te smokkelen. Vooral door de trafieken met Zuid-Amerika is er veel doorvoer van drugs. Daarom zetten beide organisaties vanaf vandaag een sensibiliseringscampagne op met een anoniem meldpunt dat te bereiken is via www.onzehavendrugsvrij.be. Op deze site krijgt de bezoeker ook voorbeelden van wat verdachte handelingen kunnen zijn in de haven, op kantoor en buiten het werk. Zo kunnen verdachte situaties laagdrempelig en rechtsreeks gemeld worden aan de politie. "De strijd tegen de drugscriminaliteit is voor onze beide organisaties een absolute topprioriteit aangezien het direct gelinkt is aan de veiligheid van onze werknemers, de beveiliging van onze bedrijven en het imago van de Antwerpse haven", zegt gedelegeerd bestuurder van CEPA, Paul Valkeniers. Slagzin van de nieuwe sensibiliseringscampagne is: 'onze haven: wij bepalen wat er in- en uitgaat'.





Het meldpunt bestond reeds, maar was vooral gericht op havenarbeiders. Met deze campagne wordt het meldpunt niet alleen opnieuw onder de aandacht gebracht, maar ook verbreed naar de voltallige havengemeenschap. (PKM)