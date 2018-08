Havengemeenschap kritisch over plan minister Weyts 31 augustus 2018

Volgens een brief van Alfaport-VOKA kiest een ruime meerderheid van de havengemeenschap voor een Saeftinghedok met minstens zes ligplaatsen vóór de sluizen. "Het huidige voorstel met maar drie extra ligplaatsen vóór de sluizen komt dus niet tegemoet aan de actuele vraag", klinkt het. Vorige week eindigde de inspraakronde van het zogenaamde 'complex project', waarbij ook minister Ben Weyts (N-VA) een alternatief op tafel legde, dat er een compromisvoorstel moest zijn. In dit voorstel wordt enerzijds de containercapaciteit uitgebreid maar anderzijds worden ook Doel en de gehuchten ontzien. "Dat voorstel wordt nu door de havengemeenschap afgebrand tot op de grond", zegt Jan Creve van Doel 2020. "Daarmee maken de havenspelers duidelijk dat voor hen nog altijd niets minder aanvaardbaar is dan de volledige vernietiging van de streek. Onafgezien van wat dit aan impact heeft voor de ganse regio en de steeds verder vastlopende mobiliteit. We hebben ons de voorbije twee jaar zeer constructief opgesteld in de zoektocht naar mogelijke oplossingen maar zoals de kaarten er nu voorliggen lijkt er geen compromis meer mogelijk." (PKM)