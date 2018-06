Havendorp stap dichter bij redding MAAR DOEL VAN WELEER KOMT NIET TERUG KRISTOF PIETERS EN PHILIPPE TRUYTS

30 juni 2018

02u44 0 Beveren De kans dat havendorp Doel het redt, is weer wat groter geworden. Het meest recente scenario voor een nieuw getijdendok spaart Doel. De site blijft behouden, maar niet om er extra huizen te bouwen. Beschermde molens en panden mogen er blijven en er wordt meer ingezet op horeca.

Na de vernietiging van het GRUP voor de havenuitbreiding in het Waasland werkte de overheid acht mogelijke varianten uit. Begin dit jaar legde bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) een negende scenario op tafel. Een soort 'best of' van de acht varianten. Dat is nu verder verfijnd. Doel wordt niet van de kaart geveegd.





Meer via spoor en water

Wat wel vastligt, is een bijkomende capaciteit van 7,7 miljoen containers voor de haven. Dé sleutel voor de redding van Doel ligt in 'inbreiding' op linker- en rechteroever. Langs het Waaslandkanaal komen extra kades, ten noorden van de Zandvlietsluis een nieuw insteekdok. De Europaterminal wordt dieper. Alles samen is dat goed voor 4 miljoen extra containers. Het nieuwe Saeftinghedok komt náást Doel. Enkel de zuidkant wordt ontwikkeld: die kan 3,7 miljoen containers verwerken. "De zuidkant is vlot bereikbaar per spoor", stelt Weyts. "Het negende alternatief wordt gekoppeld aan beloftes voor een modal shift (minder containers op de weg, meer via spoor en water, red.)."





Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) vindt het te vroeg om van een historisch akkoord te spreken. "De plannen blijven erg vaag. Men heeft Doel al vaker beloftes gedaan die later werden herroepen. Bovendien is er het mobiliteitsvraagstuk. Alles stáát al stil. Ik juich elk initiatief om het dossier te deblokkeren toe, maar ik zit nog met veel vragen." De gemeente vraagt dat gewezen bewoners hun huis kunnen terugkopen.





Doel 2020

Bewonersvereniging Doel 2020 praatte de voorbije maanden regelmatig met minister Weyts. "Als aan alle randvoorwaarden wordt voldaan, willen we verder werken aan de uitvoering van dit alternatief", zegt woordvoerder Jan Creve. "Onze lijn is duidelijk: niemand raakt nog aan Doel en de gehuchten in de polder; leegstaande huizen worden vrijgegeven en er komen garanties voor de leefbaarheid. Het moet gedaan zijn met nieuwe natuurcompensaties en er mag géén vracht meer bijkomen over de weg."





Leefbaar?

Afscheidnemend Havenschepen Marc Van Peel (CD&V) kan leven met het plan. "Alleen vraag ik me af of een dorp naast twee grote containerdokken leefbaar kan zijn. Vergeet ook niet dat 95 procent van de bewoners wegtrok vanwege het Deurganckdok. En er is nóg een reserve: dat in een eerste fase vanaf 2020 enkel de zuidkant van een nieuw dok wordt ontwikkeld, volstaat voor de haven. Maar op de lange termijn moet men ook de noordkant kunnen aanpakken." De Vlaamse regering hakt de knoop wellicht in de herfst door.