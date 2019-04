Havenbedrijf zet mobiliteitsalternatieven in de kijker Kristof Pieters

03 april 2019

10u57 0 Beveren Het Havenbedrijf heeft op een jaarlijks netwerkevent over havenmobiliteit de waaier aan alternatieven voor wegtransport in de verf gezet. Tegelijk werd een oproep gedaan om enkel als laatste redmiddel te kiezen voor vervoer over de weg en dan bij voorkeur dat ’s nachts te doen.

Aan de vooravond van de Oosterweelwerken heeft het Havenbedrijf dinsdag tijdens een netwerkevent nog eens een duidelijke boodschap gedaan voor een mentaliteitswijziging. Vervoer ‘volle bak’ via binnenvaart of het spoor. “En dit zowel voor het goederen- als personenvervoer,” zegt CEO Jacques Vandermeiren.

Tegen 2030 wil het Havenbedrijf het aandeel van de binnenvaart van 38% naar 42% brengen. Dat betekent 4% van de weg halen en op het water zetten. Het actieplan bestaat uit een mix van planning, bundeling en digitalisering. Elk binnenschip zou een minimum van 30 containers per trip moeten vervoeren. Voor goederen die, zeg maar, vanuit België naar Spanje of Turkije moeten, promoot de haven ‘short sea transport’ in plaats van vervoer via vrachtwagens. Zo één schip ontlast niet alleen de weg, maar betekent ook minder douaneformaliteiten aan de grenzen.

Op spoor verdubbelen

Ook op het spoor is het Havenbedrijf ambitieus: het aandeel per trein moet tegen 2030 verdubbelen van 7% naar 15%. Tot slot lopen er ook al experimenten met de nachtelijke opening van containerterminals. Zo kunnen vrachtwagens de spitsuren ontwijken.