Havenbedrijf zet mee schouders onder Zeelands initiatief Schone Schelde Kristof Pieters

21 februari 2019

17u58 1 Beveren Het Havenbedrijf Antwerpen heeft met 26 andere partners, voornamelijk uit Zeeland, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor een meer propere Schelde.

Met het initiatief willen alle partners samen de hoeveelheid zwerfvuil in de Schelde structureel doen dalen. In Zeeland vinden jaarlijks een groot aantal opruimacties plaats. Eén keer per jaar is er ook een gezamenlijke opruimactie, onder de naam ‘Schone Schelde’. Met deze officiële samenwerkingsconvenant wil men de gezamenlijke inspanning nog vergroten en het probleem bij de bron aan te pakken. Op de oevers en bij stuwen en sluizen ligt na elke hoogwaterperiode veel zwerfafval. Als het zwerfafval niet wordt opgeruimd, stroomt het uiteindelijk richting zee en vergroot het de bekende ‘plastic soep’.

Het Havenbedrijf neemt meerdere initiatieven in het kader van een schone Schelde. Zo houdt het afvalbootje ‘Condor’ dagelijks de dokken schoon, en moet het ‘Zero Pellet Loss’ engagement plastic afval in het water vermijden. Op zaterdag 9 maart wordt in samenwerking met Natuurpunt ook een grote opruimactie op touw gezet in het Galgeschoor. Vorig jaar haalden meer dan vierhonderd helpende handen daar zo’n 6 ton afval bijeen.

