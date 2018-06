Havenbedrijf wil verdubbeling van spoorvervoer 18 juni 2018

Railport Antwerpen, een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en de koepelfederaties Essenscia Vlaanderen en VOKA-Alfaport, zal de activiteiten uitbreiden. Doel is om het aandeel van het spoorvervoer in de haven van Antwerpen de komende jaren te verdubbelen. Railport werd in 2013 opgestart om het spoorvervoer in de haven te verbeteren en te stimuleren. De focus van de activiteiten lag tot nu toe vooral op het uitvoeren van studies en proefprojecten. Het aandeel van het spoorvervoer in het havenverkeer bedraagt momenteel amper 7 procent. Dat willen de partners nu fors verhogen. Hiervoor werd nu ook Nils van Vliet aangesteld als CEO. Vanaf 1 juli 2018 start van Vliet als CEO voor Railport Antwerpen. Hij is geen onbekende in de spoorwegsector. Hij werkte tien jaar voor de eerste Belgische private spoorwegmaatschappij DLC, het huidige Crossrail Benelux. (PKM)