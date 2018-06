Havenbedrijf voert eerste test uit met onbemand schip 16 juni 2018

Er wordt niet alleen volop geëxperimenteerd met auto's die zonder tussenkomst van een bestuurder rijden, maar ook met schepen zonder bemanning. Het Havenbedrijf heeft voor de eerste keer een test uitgevoerd met onbemand varen. De 'Tuimelaar', een multifunctioneel inzetbaar vaartuig van het Havenbedrijf, werd hiervoor uitgerust met de nodige apparatuur. Onbemand varen biedt nieuwe kansen aan de binnenvaart en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het weghalen van containers op de weg. "Als haven van Antwerpen en wereldspeler is het voor ons essentieel om een leidende rol te spelen op het gebied van digitale innovatie", zegt Erwin Verstraelen van het Havenbedrijf Antwerpen. Het Havenbedrijf werkt hiervoor samen met bedrijven die bezig zijn met het ontwikkelen van toekomstige technologieën. Een daarvan is Seafar, een bedrijf dat technologie ontwikkelt voor het op afstand bedienen van automatische binnenvaartschepen. Om deze in de praktijk te kunnen testen werd nu dus een vaartuig ter beschikking gesteld als testplatform. De vraag naar binnenvaart groeit, zeker nu wegen vaak overbelast worden. Onbemand varen zou de aantrekkelijkheid van de binnenvaart kunnen verhogen. "Rivieren en kanalen zijn een natuurlijke snelweg voor transport", vervolgt Verstraelen. "Om het volledige potentieel van ons waterwegennet te benutten en binnenvaart nog aantrekkelijker en concurrentiëler te maken zouden we geautomatiseerde schepen kunnen inzetten die onbemand varen op kleine waterwegen", aldus Verstraelen. (PKM)