Havenbedrijf beloond voor duurzaam energiebeleid 14 augustus 2018

Het Havenbedrijf heeft voor de tweede keer op rij het ISO 50001-certificaat ontvangen. Deze norm voor duurzaam energiemanagement is de erkenning voor de continue inspanningen van het Havenbedrijf. Ook voor de komende drie jaar werd een plan opgesteld om volop in te zetten op efficiënt energieverbruik. De bedoeling is ook bedrijven te inspireren dit ook te doen. Het Havenbedrijf wil in de eigen gebouwen de CO2-uitstoot nog eens met 10% verminderen. Ook de uitstoot van de vloot moet tegen eind 2020 met 5% dalen. Concreet wil men energiezuinige sleepboten en elektrische voer- en vaartuigen inzetten. Er komen ook zonnepanelen en warmtepompen in de gebouwen en op sluiscomplexen.





(PKM)