Haven wil efficiëntere afhandeling van containerbinnenvaart

De havengemeenschap heeft een actieplan klaar waarmee het de afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven efficiënter wil laten verlopen. Die stond de jongste maanden op sommige terminals flink onder druk. De snel groeiende volumes en de steeds grotere zeeschepen die de haven aanlopen, in combinatie met arbeidstekorten, zorgen voor piekbelasting op de terminals, met hoge wachttijden voor de containerbinnenvaart als gevolg. Concreet zal er werk worden gemaakt van meer digitalisering met een platform met real-time informatie over de drukte op de terminals en een online tool waarmee een binnenschipper zijn komst naar een terminal kan aankondigen of een tijdslot aanvragen. Verder zullen er meer containers gebundeld worden voor de binnenvaart zodat met grotere volumes kan gewerkt worden. Tot slot -maar niet onbelangrijk- moeten er ook voldoende havenarbeiders zijn. Werkgeverskoepel CEPA plant extra opleidingen zodat havenarbeiders sneller kunnen ingeschakeld worden in de afhandeling van de containerbinnenvaart. Ook wordt er werk gemaakt van de aanleg van exclusieve ligplaatsen voor de binnenvaart. (PKM)