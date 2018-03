Haven maakt werk van walstroom voor zeeschepen 23 maart 2018

Het Havenbedrijf Antwerpen wil op korte termijn walstroom leveren aan diepzeeschepen in de haven. Gisteren werd hiervoor een overeenkomst getekend. Dankzij walstroom kunnen zeeschepen, wanneer ze aan de kade liggen, hun scheepsmotoren afzetten en overschakelen op lokale stroomvoorziening. Het gebruik van walstroom zorgt ervoor dat de uitstoot van zeeschepen gemilderd wordt, wat de lokale luchtkwaliteit ten goede komt. "Binnenschepen kunnen in het havengebied al langer gebruikmaken van walstroomvoorzieningen. Ook voor onze eigen vloot is dit sinds begin dit jaar het geval", zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf. "Voor zeeschepen zijn er nog te weinig voorzieningen. Hier gaan we de komende jaren een prioriteit van maken." (PKM)