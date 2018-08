Haven kleurt cijfers betonrapport rood 29 augustus 2018

02u42 0 Beveren Deze weekte maakte Natuurpunt zijn betonrapport bekend. De conclusie van Natuurpunt is dat men vreest dat - ondanks de afgekondigde betonstop voor 2040 - heel wat gemeenten versneld verkavelingen zijn aan het realiseren.

Het rapport bevat voor elke gemeente een individuele fiche waarin wordt nagegaan hoeveel open ruimte er de afgelopen jaren verdween. Voor Beveren zijn dat opmerkelijke cijfers. Met een betonsnelheid van 612 m² per dag bevindt de gemeente zich op de 10de plaats van Vlaamse gemeenten waar er in de periode 2005-2015 het snelst werd bijgebouwd. Het Vlaams gemiddelde is 201 m². Beveren 2020 vindt dat er snel moet worden ingegrepen en geen nieuwe grootschalige verkavelingen meer mag realiseren. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) zijn de cijfers echter gekleurd omdat er geen onderscheid is gemaakt tussen woon- en havengebied. "De meeste verhardingen zijn in de haven gebeurd. De studie spreekt van 3.710 ha open ruimte die nog kan worden ingenomen maar onze eigen woonbehoeftenstudie komt slechts aan 120 ha. Bovendien is ruim 50% van alle nieuwe woningen de voorbije legislatuur gerealiseerd op bestaande percelen, vooral oude woningen die plaats ruimden voor flats."





Dezelfde haven doet ook Zwijndrecht rood kleuren in het betonrapport. Daar is het ruimtebeslag intussen bijna 70%, het hoogst van de regio. Sint-Niklaas heeft een ruimtebeslag van 43% en daar is de betonsnelheid 435 m² per dag. Lokeren heeft een gelijkaardig cijfer. Moerbeke behoudt het meest het open karakter met een betonsnelheid van slechts 77 m² per dag. (PKM)