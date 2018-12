Haven kleurt binnenkort beetje roze Knalroze containers uit Japan razend populair Kristof Pieters

12 december 2018

14u46 0 Beveren De haven krijgt binnenkort wat meer kleur. Hiervoor zorgt de nieuwe fusierederij Ocean Network Express (ONE). Met de knalroze containers werd aanvankelijk gelachen maar ze zijn op korte tijd uitgegroeid tot een maritieme hype. Op 28 december meert zelfs een zeldzaam magenta schip aan in Antwerpen.

De rederij Ocean Network Express (ONE) is het resultaat van een samensmelting van de Japanse rederijen NYK, MOL en K-Line. De start verliep echter bijzonder moeizaam. De massale boekingen geraakten aanvankelijk te traag verwerkt en dat zorgde ook in de Antwerpse afdeling onder leiding van Tom Verbeke voor een turbulente opstartfase. Toch keerden personeel en directeur het tij, want de roze armada verwerkt in België tegenwoordig meer containers dan de drie rederijen dat voorheen samen deden.

“Op het moment van de fusie werkte ik voor het hoofdkantoor van K-Line in Londen vanuit Antwerpen”, vertelt Tom Verbeke. ““ONE was weliswaar een project waar ik graag mijn schouders onder wilde zetten na 27 jaar voor K-Line gewerkt te hebben. “Ik heb mij laten vertellen dat de roze kleur – ik moet eigenlijk magenta zeggen – van ONE te maken heeft met de kleur van de Japanse kerselaar in de lente. Drie Japanse rederijen zijn samenkomen in iets nieuws en dat gebeurde in de lente, namelijk april dit jaar. Al was de hoofdbedoeling waarschijnlijk om te laten opvallen dat wij het graag anders doen. In het begin heeft iedereen ermee gelachen – wij incluis – maar nu hoor ik alleen maar mensen die zeggen dat het werkt. Het is een echte hype geworden. Veel kennissen en familie van ons, voor wie containers nog nooit opgevallen waren, sturen ons ineens foto’s van ONE-containers. Klanten reageren er vaak ludiek op: K-Line wordt gay-line en van die dingen”, lacht Tom Verbeke. “Bij klantenbezoeken nemen we als geschenk weleens een miniatuurcontainer mee. Ofwel de magenta, ofwel de grijze met roze letters. Elke klant waar we met een grijze komen, is bijna teleurgesteld. “Heb je geen roze bij?” vragen ze dan.”

Enkele schepen van de vloot zijn ondertussen herspoten in het magenta. “Je haalt een schip uiteraard niet uit de vaart om het roze te spuiten, dat doen we pas als er een gelegenheid toe is”, vervolgt Tom. “Op 28 december vaart met de ONE Columba normaalgezien het eerste magenta schip naar Antwerpen. Wijzelf hoeven gelukkig geen roze kledingstukken te dragen”, knipoogt hij. “Dat gevoel voor humor en de collegiale werksfeer zijn hier de voorbije maanden cruciaal geweest om ons door de turbulente opstart te worstelen. Het is geen geheim dat we onze start voor een stuk gemist hebben. Niemand binnen onze organisatie had ervaring met een fusie van zo’n omvang. Toen massaal boekingen binnenstroomden, merkten we al snel dat we niet in staat waren om die te verwerken aan dezelfde snelheid dan onze klanten gewend zijn. Die gedeelde miserie creëerde wel een groepsgevoel. Ook ik heb het bij momenten moeilijk gehad omwille van te veel slapeloze werknachten. Dat was veruit het zwaarste wat ik ooit heb meegemaakt.”

Intussen is het tij gekeerd en boekt ONE volumes die hoger zijn dan de som van de drie rederijen. Op 28 december vaart er dus voor het eerst een roze containerschip de haven binnen. Dat is uniek, want er vaart nog geen tien zulke schuiten rond. Om in te schatten wanneer het schip nadert, kan men het traceren via www.marinetraffic.com. De beste spotplaatsen waar het schip te zien zal zijn, zijn de bocht van Bath of de radartoren in Doel.