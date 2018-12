Haven heeft opnieuw topjaar achter de rug Kristof Pieters

28 december 2018

18u24 0

Met een verwachte groei van 5,1% ten opzichte van 2017, maakt de Haven van Antwerpen zich op voor een 6e jaarrecord op rij. “Met de recente investeringsgolf er bovenop, gaat 2018 de boeken in als ‘grand cru’ jaar”, zegt CEO Jacques Vandermeiren tevreden.

De verwachting voor de totale overslag in 2018 komt uit op 235 miljoen ton, een nieuw record, met een ongeziene groei in alle cargotypes. De stevige groei van de containertrafiek zet door tot 130 miljoen ton (+5,8%). “Het nieuwe jaarrecord en de investeringsgolf bevestigen niet alleen de vitaliteit van de haven, maar ook eerdere prognoses dat in snel tempo de maximale containercapaciteit wordt bereikt en daarmee de hoogdringendheid van extra containercapaciteit”, zegt CEO Jacques Vandermeiren. “De haven van Antwerpen doet het goed en dat is positief nieuws voor onze economie. Het is dan ook zeer belangrijk op dit élan te kunnen verder gaan en zo snel mogelijk de nodige capaciteit te bouwen.” Vandermeiren is dan ook tevreden met de recente bekendmaking van de Vlaamse overheid dat ze in april de knoop definitief wil doorhakken. Er komt dan een extra dok bij maar Doel kan blijven bestaan.

Ook de industrie doet het bijzonder goed. In 2018 zorgden toonaangevende internationale spelers in de chemische industrie zoals onder andere Borealis, INEOS, Nippon, Sea-Mol en Oiltanking/AGT, voor een belangrijke investeringsgolf in de haven, goed voor ruim 2 miljard euro. “We bevestigen hiermee onze rol als grootste economische motor van het land”, vervolgt Vandermeiren. “Als we dat willen blijven zijn er, met de start van de Oosterweelwerken voor de deur, wel structurele oplossingen nodig voor de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen.