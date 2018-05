Haven en Fluxys bundelen krachten rond CO2-opvang 16 mei 2018

Het Havenbedrijf en Fluxys geloven in de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2 voor de industrie. Het zou meteen ook een belangrijk middel zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze bundelen daarom hun krachten om concreet verdere stappen te zetten. In een eerste fase onderzoeken ze de haalbaarheid om bij de industrie in de haven CO2 op te vangen. Daarna moet het per pijpleiding of per schip nog vervoerd worden om tot slot te hergebruiken of op te slaan. (PKM)