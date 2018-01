Haven boekt vijfde recordjaar op rij 02u39 0

Voor het vijfde jaar op rij boekt de Antwerpse haven een recordoverslag. Het afgelopen jaar werden 223.606.610 ton goederen behandeld, een stijging van 4,4% ten opzichte van het jaar daarvoor. Nagenoeg alle sectoren leverden een uitstekend jaarrapport af: containers gingen er in tonnage met 4,3% op vooruit, vloeibaar massagoed, zoals aardoliederivaten, dikte verder aan met 5,7%, conventioneel stukgoed, zoals staal, steeg met 4,8% en het rollend materiaal sloot het lijstje van groeiers af met 10,5% extra. Vooral de export vanuit de VS zit in de lift. CEO Jacques Vandermeiren ziet met het gunstig economisch klimaat een verdere groei mogelijk voor de containerbehandeling. Hij pleit daarom voor extra infrastructuur. ""Voor ons is er slechts één keuze mogelijk, en dat is het Saeftinghedok. Deze piste scoort het beste op vlak van capaciteit en hiervoor is ook de interesse op de markt het grootst", benadrukt hij. Vandermeiren zet dit jaar de gesprekken verder met de haven van Zeebrugge. "We gaan in alle openheid verder na hoe beide havens kunnen samenwerken. Geen enkel scenario wordt uitgesloten, maar het moet duidelijk zijn dat Zeebrugge geen oplossing is voor onze vraag naar extra capaciteit."(PKM)