Harde kernen jennen elkaar in aanloop naar Wase derby

21 december 2018

14u34 0 Beveren Voetbalclub Waasland-Beveren krijgt zaterdag de buren van Sporting Lokeren over de vloer en die Wase derby’s zijn natuurlijk altijd iets meer geladen dan andere wedstrijden. De harde kernen van beide clubs hebben elkaar de voorbije dagen al liggen jennen.

Zowel Waasland-Beveren als Lokeren bengelen momenteel aan de staart van het klassement maar bij een derby is de inzet vooral wie zich ‘club van het Waasland’ mag noemen natuurlijk. De harde kernen van beide clubs hebben elkaar voorbije week al enkele plaagstoten uitgedeeld. Het gaat dan vooral om de Beverse Ultra’s en de Authentics van Lokeren.

Beverse supporters hadden als eerste de toon gezet door anti-Lokeren graffiti te spuiten op een elektriciteitscabine in de buurt van de Freethiel. De Authentics kwamen daarop ’s nachts de muur overschilderen en brachten er andere graffiti bovenop. Ze lieten ook een speelgoedkeukentje en een spandoek achter aan de hoofdingang van het stadion. De slogan ‘Keuken bestellen? Even naar W-B bellen!’ is natuurlijk een knipoog naar het voetbalschandaal ‘propere handen’ waarbij de voorzitter van Waasland-Beveren in opspraak is gekomen. In de keukenzaak van zijn vrouw zouden namelijk mogelijk geheime afspraken zijn gemaakt voor matchfixing. Het moet wel gezegd worden dat de Lokerse harde kern het zelf proper hield want er werd geen graffiti gespoten op de muur maar wel op een doek dat tegen de muur werd geplakt. Heel wat Beverse supporters kunnen er daarom nog wel mee lachen. Niettemin zal de politie zaterdag wel een tandje bijsteken voor de ordehandhaving.

