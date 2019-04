Half jaar rijverbod voor laagvlieger in Waaslandhaven Kristof Pieters

01 april 2019

16u04 2

Motorrijder Michel B. is door de politierechtbank van Sint-Niklaas veroordeeld tot een effectief rijverbod van zes maanden. De politie had de bestuurder opgemerkt toen hij op 3 juni vorig jaar aan hoge snelheid hun voertuig voorbijstak op de Sint-Antoniusweg in de Waaslandhaven in Kallo. Tijdens de achtervolging die daarop volgde, werd een gemiddelde snelheid van 165 kilometer per uur met pieken tot 183 kilometer per uur gemeten. Bovenop zijn rijverbod kreeg de beklaagde ook nog een geldboete van 1.200 euro opgelegd en moet hij opnieuw slagen voor theoretische en praktische proeven.