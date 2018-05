Half jaar rijverbod voor dronken brokkenrijder 31 mei 2018

De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een 43-jarige man (D.P.) uit Sint-Gillis-Waas veroordeeld tot een half jaar rijverbod, nadat hij dronken een ongeval had veroorzaakt. De feiten deden zich voor op 30 oktober 2016 in Beveren. De politie kreeg melding dat er een ongeval was gebeurd met stoffelijke schade waarbij één van de partijen het hazenpad had gekozen. Een patrouille die op weg was naar de interventie, zag een wagen rijden die vooraan beschadigd was en die een lekke band had. Ze besloten de achtervolging in te zetten, maar de bestuurder reageerde aanvankelijk niet op de sirene en de blauwe zwaailichten. Pas toen de agenten naast de wagen reden en hem met handgebaren naar de kant stuurden, zette de auotomobilist zich aan de kant. Meteen merkten de agenten een zware alcoholgeur op. Dat werd bevestigd bij de test: de man had liefst drie promille alcohol in het bloed. Een rijbewijs kon hij niet voorleggen, want dat had hij niet bij. Hij kreeg gisteren de rekening gepresenteerd. Naast zes maanden rijverbod gaf de rechter hem een ook boete van 2.690 euro. Ook moet hij zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen en medische en psychologische proeven ondergaan. (PKM)