Half jaar cel voor overval op fietsster 03 augustus 2018

Matthew S. uit Antwerpen is door de correctionele rechtbank in Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan de helft met uitstel. De man had in maart van dit jaar samen met een minderjarige vriend een fietsster overvallen in Beveren. De jongeman kon opgepakt worden via telefonieonderzoek. Hij ontkende eerst de feiten, maar ging uiteindelijk toch door de knieën. De man was tijdens de feiten onder invloed van alcohol. Hij zou ook niet aan zijn proefstuk toe zijn. Matthew S. kwam niet opdagen voor het vonnis. (KBD)