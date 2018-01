Half jaar cel voor landbouwer die mountainbiker doodrijdt 02u52 0

De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft gisteren Danny B. (56) uit Kieldrecht veroordeeld tot een effectieve celstraf van een half jaar voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval. De 35-jarige mountainbiker Filip Vercauteren kwam op 23 juli 2015 onder de wielen terecht van zijn tractor op de parallelweg van de E34 in Vrasene. De landbouwer meldde zich pas een uur later.





Naar eigen zeggen omdat zijn gsm een lege batterij had en hij hulp wou gaan halen. Zijn advocaat probeerde de rechtbank ervan te overtuigen dat de mountainbiker was gevallen bij het inhaalmanoeuvre maar volgens de tegenpartij was er wel degelijk een aanrijding geweest. De parallelbaan is maar drie meter breed en de machine op de aanhangwagen van de tractor was 2,75 meter breed. De rechtbank veroordeelde de landbouwer gisteren tot een gevangenisstraf van twaalf maanden waarvan de helft met uitstel voor drie jaar. Daarnaast krijgt hij een geldboete van 3.000 euro en één jaar rijverbod waarvan de helft voorwaardelijk. Tot slot moet hij opnieuw een rijexamen afleggen en medische en psychologische proeven ondergaan. (PKM)