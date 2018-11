GTI verwelkomt een wel erg aparte Sint... Kristof Pieters

30 november 2018

Hij is misschien niet de mooiste Sint in het rijtje maar in het GTI Beveren wordt hij wel op handen gedragen: Sint-Elooi. De technische school heeft naar jaarlijkse traditie deze patroonheilige gevierd. De heilige man kwam in hoogsteigen persoon naar de technische school om mee te feesten en zijn discipelen toe te spreken. Sint-Elooi is namelijk de patroonheilige van onder meer metaalbewerkers, elektriciens en informatici. Sint-Elooi heeft geen zwarte pieten rond zich maar wel enkele opvallende helpers. Er zijn nog wel een aantal opmerkelijke verschillen. Zo kiest deze Sint voor stevige trekpaarden om zich te verplaatsen, draagt hij werkhandschoenen en ruilde hij zijn staf voor een stevige voorhamer.