GTI sensibiliseert over gevaren in het verkeer 28 februari 2018

Het GTI Beveren organiseert een Verkeersweek waarbij er voor elk leerjaar een activiteit wordt georganiseerd die leerlingen extra aandachtig maakt voor de risicofactoren in het dagelijks verkeer. "Helaas werden we er vorige week opnieuw geconfronteerd met een tragische ongeval waarbij een 16-jarig meisje in Oostakker om het leven kwam", zegt directeur Pascal De Rop. "Het zet de extra kwetsbare positie van kinderen en jongeren in het verkeer pijnlijk in de verf. Met deze verkeersweek proberen we leerlingen te wijzen op alle risico's."





"Voor de eerste graad ligt de focus op het veilig fietsen, omdat deze doelgroep meestal voor het eerst met de fiets naar school komt. Alle leerlingen nemen deel aan een virtuele fietstocht, een fietsbehendigheidsparcours, een fietsquiz, een ritje in de tuimelwagen en een technisch onderhoud van de fiets. Voor de daaropvolgende leerjaren komen andere specifieke thema's aan bod zoals alcohol, algemene kennis van de verkeersregels, weekendongevallen, maar ook nieuwe thema's als spoorlopen", vult leerkracht Jan Reyns aan. "We halen ook mensen naar school die getuigenissen afleggen." Verder heeft GTI Beveren zich ook ingeschreven voor het tweede deel van de XIU fluo challenge. Daarbij is het de bedoeling dat de school zelf de schoolomgeving, maar vooral de pijnpunten in het verkeer in de onmiddellijke nabijheid van de school, in kaart brengt. (PKM)