GTI pakt uit met nieuw E-lab Kristof Pieters

27 februari 2019

15u31 0 Beveren De technische opleidingen in het GTI zijn in een modern jasje gestoken. Leerlingen kunnen voortaan hun eigen ontwerpen in het nieuwe Engineering-lab, of kortweg E-lab, uitprinten en met lasersnijders uitsnijden.

Het nieuwe E-lab zal ter beschikking staan voor alle richtingen van de school en zal vooral de creativiteit van de leerlingen stimuleren. In het E-lab wordt namelijk de mogelijkheid geboden om de ontwerpen die door de leerlingen onder meer in de lessen technisch tekenen zijn voorbereid, in realiteit om te zetten.

“Eén 3D-printer beschikt hiervoor over een dubbele spuitkop, zodat er tegelijkertijd met twee verschillende kunststoffen kan worden geprint”, licht directeur Pascal De Rop toe. “Hierdoor is ook het vervaardigen van zeer complexe werkstukken mogelijk. De drie lasersnijders zullen worden ingezet voor het uitsnijden van onderdelen van oefeningen en werkstukken voor vakoverschrijdende projecten. Alle courant gebruikte materialen kunnen met dit soort lasersnijders gesneden worden, behalve staal.”

Het E-lab werd dinsdagavond voor het eerst opengesteld tijdens de infoavond voor de ouders van leerlingen uit de basisschool. Ook tijdens de openschooldag van zondag 12 mei kan men dit nieuwe E-lab in werking zien.