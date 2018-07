GTI krijgt voor 50.000 euro computermateriaal 18 juli 2018

02u35 0

De gemeente Beveren heeft 50.000 euro uitgetrokken voor de aankoop van 26 computers , 12 notebooks en ander computermateriaal voor het Gemeentelijk Technisch Instituut. Op deze middelbare school staat de pc centraal in nagenoeg alle aangeboden opleidingstrajecten. Dit deels vanwege het technische karakter van vele opleidingen, anderzijds door het feit dat ook in de beroepsopleidingen de computer meer op de voorgrond gebracht wordt in de leerplannen. Ook om de leerlingen te leren omgaan met de infrastructuur die ze later op de werkvloer of bij verdere studies zullen tegenkomen, is het up-to-date houden van de ICT-infrastructuur van de school een zeer belangrijke pijler. (PKM)