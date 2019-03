GTI gaat zwerfvuil rapen in plaats van klimaatmars Kristof Pieters

14 maart 2019

15u33 0 Beveren In plaats van massaal te gaan betogen, hebben de leerlingen van het GTI daadwerkelijk de handen uit de mouwen en donderdag het zwerfvuil in de schoolomgeving opgeruimd. Intussen blijft de verplichting tot deelname bij de andere twee secundaire scholen voor heel wat opschudding zorgen.

Het GTI besliste eerder al om vrijdag niet deel te nemen aan de klimaatmars. “Onze leerlingen van het eerste jaar doen deze week wel mee aan de zwerfvuilactie van de gemeente Beveren”, zegt stagecoördinator Raf Demeyer. “Ook krijgen zij inzicht in recyclage van dit afval. Op die manier sensibiliseren wij hen om hun eigen afval steeds op te ruimen en -als het kan- ander zwerfafval mee te nemen naar de dichtstbij staande vuilnisbak.”

De geplande klimaatmars van vrijdag, georganiseerd door Sint-Maarten het KA, de andere twee secundaire scholen in Beveren, blijft intussen de gemoederen verhitten. Een aantal ouders verzet zich tegen de verplichte deelname en eist dat er een alternatieve activiteit op school wordt voorzien. Er wordt zelfs gedreigd met een actie aan de school.

De twee scholen houden het been echter stijf. Volgens het KA Beveren en de Sint-Maarten Bovenschool gaat het niet om een mars of betoging maar wel om een ‘klimaatwandeling’. “De bedoeling ervan is manifest apolitiek en is niet gelinkt aan één of andere verborgen agenda”, klinkt het. “De klimaatwandeling past binnen de vakoverschrijdende eindtermen en het pedagogisch project van de school. Aandacht voor het milieu en het klimaat en de manier waarmee iedereen omspringt met het milieu/klimaat ... dat is en blijft het enige opzet. Het doel is onze leerlingen bewuster te maken van de milieuproblematiek en hoe hiermee om te gaan. Het is een doorstart voor wat reeds op de school gebeurd is en voor wat er nog zal komen.”

Er wordt ook nog eens benadrukt dat het om een schoolse activiteit gaat en dat elke leerling verwacht wordt om deel te nemen.