Grote Markt wordt drie dagen openluchtkeuken 31 mei 2018

02u51 0 Beveren Voor het derde jaar op rij zullen foodtrucks halt houden op de Grote Markt in Beveren. Dit keer is de organisatie in handen van 'Chefs on Wheels'. Er zullen een 27-tal foodtrucks aanwezig zijn en plaatselijke dj's zorgen opnieuw voor sfeer op het plein.

"De vorige twee edities van het Foodtruckfestival waren een schot in de roos en dus is het logisch dat we deze formule verder zetten", zegt schepen van Economie Filip Kegels (N-VA). "We toveren de Grote Markt om tot een heus openluchtrestaurant waar mensen kunnen proeven van gerechten uit alle windstreken", zegt organisator Rikky Brebels van Chefs on Wheels.





"Nieuw voor deze editie is dat we afstappen van het systeem met vooraf aangekochte jetons. De bezoekers kunnen gewoon met cash geld betalen aan de standen, wat toch iets handiger is."





Dansdemonstratie

De handelaarsvereniging Aangenaam Winkelen doet ook een duit in het zakje en zorgt voor de sfeer. "Zowel overdag als 's avonds kunnen jonge Beverse dj's hun talent tonen", zegt voorzitter Chantal Thielens. "Daarnaast zal de Beverse dansstudio op zaterdagmiddag demonstraties geven."





Parking beschikbaar

Het Foodtruckfestival gaat vrijdag van start om 17.30 uur en dat tot middernacht. Zaterdag en zondag gaan de deuren al open om 12 uur. De parking op het marktplein blijft tijdens deze editie volledig beschikbaar. (PKM)