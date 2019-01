Grote hoeveelheid drugs gevonden bij alcoholcontrole Kristof Pieters

28 januari 2019

12u56 0 Beveren De politiezone Waasland-Noord heeft afgelopen weekend een grootscheepse alcoholactie gehouden. Daarbij werd een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen gevonden aan boord van een wagen.

Aan de controles in de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene namen ook een aantal aspirant-inspecteurs van de Oost-Vlaamse politieschool deel. Er werden in totaal 263 bestuurders gecontroleerd, waarvan vijf personen ‘alarm’ bliezen en een onmiddellijk rijverbod kregen opgelegd van drie uren. Drie personen waren ‘positief’, één van deze bestuurders kreeg een rijverbod van zes uren opgelegd. Van de andere twee werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen. Een persoon (die alarm had geblazen) werd gerechtelijk gearresteerd omwille van de aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen aan boord van het voertuig. Hij werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter.