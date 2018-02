Grote hinder verwacht in Waaslandhaven R2 WORDT DRIE DAGEN GESLOTEN VERKEER MOET MAAND LANG OMRIJDEN KRISTOF PIETERS

16 februari 2018

02u55 0 Beveren Er breekt volgende maand een moeilijke periode aan voor de Waaslandhaven. De heraanleg van de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Noord gaat een nieuwe fase in. De R2 zal tijdens de werken drie dagen afgesloten worden. Het verkeer zal ook een maand lang moeten omrijden via de tunnelhoofden van de Liefkenshoek- of Beverentunnel.

De herinrichting van het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Noord is nodig voor de verdere groei van de haven. De verkeerswisselaar is cruciaal voor de ontsluiting van onder meer het Deurganckdok. De laatste jaren krijgt dit knooppunt zoveel verkeer te slikken dat de capaciteit van de huidige zwevende rotonde boven de R2 onvoldoende is geworden. De afdeling Maritieme Toegang (AMT) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben daarom besloten de verkeerswisselaar volledig om te vormen. Er komt één brede, centrale brug om zo de afwikkelingscapaciteit van dit knooppunt te verhogen. Het zogenaamd Hollands complex telt tweemaal drie rijstroken en een pechstrook. Aan beide zijden van de nieuwe brug zullen de viertakskruispunten door middel van verkeerslichten worden gestuurd. Dit zou een positieve invloed moeten hebben op de veiligheid van het knooppunt, want er vielen de voorbije jaren heel wat dodelijke slachtoffers.





Omleidingen

De werken aan het knooppunt Waaslandhaven-Noord gingen in maart vorig jaar van start en de eerste fase, de bouw van de nieuwe brug, is nu bijna afgerond. In een tweede fase, die start op 1 maart, zal het wegennet van en naar de verkeerswisselaar worden aangepakt. Er wordt grote hinder verwacht omdat de bruggen van de rotonde over de snelweg worden afgesloten. Het verkeer moet tot eind maart omrijden langs de tunnelhoofden van de Liefkenshoek- of Beverentunnel. Er wordt gestart aan de kant van de Sint-Antoniusweg. De werken verlopen in verschillende stappen die elkaar snel opvolgen. Daardoor ontstaat tijdelijk een complexe en hinderlijke omleidingssituatie. Bovendien wordt de R2 zelf van 23 tot 26 maart volledig afgesloten voor het verkeer, voor de sloop van de oude bruggen.





Bereikbaarheidsfiches

Alfaport en Voka stuurden gisteren alvast een waarschuwing uit naar alle bedrijven. "Er zijn op korte tijd veel verschillende omleidingen. We adviseren bedrijven om hun werknemers, klanten en leveranciers goed in te lichten over de wisselende bereikbaarheid van de omgeving. Om dit mogelijk te maken, zijn de omleidingen verzameld op een overzichtskaart. Op onze vraag zijn voor de lokale ondernemingen ook aparte bereikbaarheidsfiches opgemaakt, waarop de omleidingen per bestemming zijn opgesplitst. Ook adviseren we werknemers om alternatieven te overwegen voor het woon-werkverkeer."





Deze fase van de werken duurt tot eind maart en zal dus een ernstige impact hebben op de bereikbaarheid van de Waaslandhaven en vooral het Deurganckdok. De containerterminals zijn 's nachts geopend en er wordt gevraagd daar optimaal gebruik van te maken. Vrachtverkeer dat de spits mijdt, krijgt 's nachts 75 procent korting op de Liefkenshoektunneltol.





Meer info op www.werkenwaaslandhavennoord.be