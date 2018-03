Grote Geule krijgt open zicht 29 maart 2018

De gemeenteraad heeft een beheerruil goedgekeurd van enkele percelen aan de Grote Geule in Kieldrecht. De overeenkomst tussen gemeente Beveren en Natuurpunt gaat over het dijktalud. De gemeente wil een meer open zicht creëren vanaf de straat. In ruil krijgt Natuurpunt een voormalig populierenbos achteraan waardoor het huidige natuurgebied zelfs een stukje uitgebreid kan worden. De gemeente zal ook investeren in de afrastering van het perceel dat ze afstaat zodat begrazing door runderen van een landbouwer uit de buurt mogelijk wordt. Ook wordt een houtkant aangeplant en onderhouden ter hoogte van de aanpalende landbouwpercelen. Schepen van natuurontwikkeling Filip Kegels (N-VA) is tevreden met het akkoord. "De afgelopen jaren werd al een nieuw wandel- en fietspad aangelegd en zijn er infoborden geplaatst over het natuurgebied. Nu krijgen we de kans om ook talud op te waarderen en het zicht op de Geule te verbeteren. Op die manier zal het een mooie toegangspoort voor Kieldrecht worden." (PKM)